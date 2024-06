Ag. Gaetano: "Andrà in ritiro col Napoli, ma a Cagliari tornerebbe volentieri"

vedi letture

"Su Gianluca c'è anche il Cagliari, ma al momento l'unica certezza è che partirà in ritiro con il Napoli".

In esclusiva ai microfoni di TuttoCagliari.net, l'agente di Gianluca Gaetano, Mario Giuffredi, ha fatto il punto sulla situazione del ragazzo: "Su Gianluca c'è anche il Cagliari, ma al momento l'unica certezza è che partirà in ritiro con il Napoli. Ma in Sardegna tornerebbe volentieri".