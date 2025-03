Ag. Obaretin: "Che stagione al Bari! Per il futuro si parlerà con il Napoli”

vedi letture

A parlare del momento del ragazzo classe 2003 è stato il suo agente Lorenzo Lazzari. Queste le parole raccolte dai colleghi di tuttobari.com.

Il Bari continua a sognare i play-off, un po’ come Nosa Obaretin continua a sognare in grande per la propria carriera. A parlare del momento del ragazzo classe 2003 è stato il suo agente Lorenzo Lazzari. Queste le parole raccolte dai colleghi di tuttobari.com.

“Obaretin è assolutamente tra i migliori di questa stagione, soprattutto per l'età e la crescita costante che ha avuto durante il campionato stesso. È decisamente migliorato rispetto al giocatore che è arrivato in ritiro l'estate scorsa, grazie al lavoro settimanale e il supporto del mister e dello staff.

Ha ormai preso consapevolezza dei propri mezzi, è maturato, e cerca di migliorare sia i suoi punti di forza che le lacune.

Il suo rapporto con i compagni è ottimo, si trova benissimo con tutti. Il gruppo è sano e con dei valori. Bisogna mettere in conto che il livello della competizione interna è molto alto, e deve spingere tutti a dare il massimo perché non esiste un posto garantito, a maggior ragione per un giovane. Serve farsi trovare pronti".

“Su una possibile permanenza a Bari i discorsi sono prematuri. Ci sarà da parlare in primis con il Napoli, che detiene il cartellino, e capire la loro volontà, oltre alle dinamiche del mercato che sono sempre imprevedibili. La cosa certa è che il ragazzo sta bene a Bari e adesso pensa a finire la stagione, al termine della quale faremo le valutazioni del caso".