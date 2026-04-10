Alajbegovic, un colpo da Napoli! Gazzetta: ha tutto per diventare il nuovo Kvara

vedi letture

Kerim Alajbegovic è l'ultima stellina finita nel mirino del Napoli. L'esterno offensivo che ha fatto ammattire l'Italia con la sua Bosnia nel triste playoff

Kerim Alajbegovic è l'ultima stellina finita nel mirino del Napoli. L'esterno offensivo che ha fatto ammattire l'Italia con la sua Bosnia nel triste playoff per il Mondiale è uno degli obiettivi degli azzurri per l'estate. Lo conferma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Kerim potenzialmente ha tutto per diventare il nuovo Kvaratskhelia.

Piedi dolci, velocità palla al piede e sfrontatezza nell'uno contro uno: caratteristiche uniche, merce rara in un ragazzino appena maggiorenne. Kerim è un predestinato e - si sa a De Laurentiis questo tipo di scommesse sono sempre piaciute. Lo elettrizzano, proprio come il bosniaco sa accendere la passione dei tifosi con i suoi colpi e le sue sterzate. L'identikit è perfetto per il nuovo progetto Napoli".