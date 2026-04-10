Calciomercato Napoli, Schira: "Arriva un centrocampista! Due nomi, le cifre"

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Il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione sulle mosse estive del club azzurro. "Il Napoli cerca un centrocampista. Non è un mistero: Richard Ríos, colombiano del Benfica, che tra l’altro è stato mattatore in Benfica-Napoli. Ma nel Benfica non è così titolarissimo, non ha questo rendimento straordinario come con Costa e Mourinho. Insomma, la sensazione è che, loro che lo hanno pagato 28 milioni e chiedono 35, possa partire. Il Napoli è lì, ma non vuole spingersi fino a 35 milioni.

Così come è interessato anche João Gomes del Wolverhampton, di cui vi ho parlato tante volte. Ci sono già stati due incontri con gli agenti, giocatore che però viene valutato 40 milioni, sul quale c’è anche il Manchester United. Insomma, non è facile".