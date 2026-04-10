Calciomercato Napoli, due Under 23 per la difesa: i nomi scelti dal club

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Giovani, talentuosi, di prospettiva: questo l'identikit tracciato dei prossimi colpi del Napoli. Anche in difesa, con due nomi su tutti, come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "In difesa, poi, è sempre vivo l'interesse per Juanlu Sanchez, 22 anni, terzino del Siviglia corteggiato dalla scorsa estate da Manna. Ed è forte il pressing su Karim Coulibaly, 18enne difensore centrale del Werder di origini ivoriane ma nato e cresciuto in Germania. Piace a mezzo mondo, sarà difficile strapparlo agli altri. Ma vale più di un tentativo, per un Napoli più giovane e pure più forte".

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