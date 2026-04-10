Napoli-Alajbegović, Schira: "Manna lo segue da mesi. Ma non è detto parta"

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Il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione sulle mosse estive del club azzurro. "Si è parlato tanto nelle ultime ore di Alajbegović: tanti l’hanno venduta come novità dell’ultima ora, ma è un mese che vi dico che il Napoli segue Alajbegović, che Manna è innamorato del bosniaco, che piace tantissimo anche alla Roma. Napoli e Roma sono mesi che lo seguono. Recentemente, in occasione di Galles-Bosnia, c’era anche Moncada a seguirlo: quindi aggiungiamo il Milan. Napoli, Roma e Milan seguono Alajbegović.

A queste squadre vi posso dire che in autunno anche la Juve era andata a vederlo, ma c’è un grande ma: nessuno fa i conti con il Bayer Leverkusen. Il Leverkusen aveva la recompra sul giocatore, per 8 milioni, e l’ha già esercitata dal Salisburgo. Adesso, se il Leverkusen è una società intelligente, come credo sia, perché dovrebbe vendere oggi Alajbegović a 15-18 milioni? Se lo tiene, fa il protagonista in Bundesliga e gioca la Champions League con il Leverkusen. Se fa bene, e può far bene perché è un giocatore davvero talentuoso, l’anno prossimo vale 30-40 milioni. Se fossi il Leverkusen, sinceramente, non lo darei via. Poi, se le squadre italiane lo prendono prima, fanno un grande colpo per un giocatore di talento".