Alajbegovic, non c'è solo il Napoli: altre due big italiane ci provano subito

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Kerim Alajbegovic non ha ancora smesso di far impazzire l'Italia. Ci era riuscito già un paio di settimane fa con la sua Bosnia, giustiziera degli azzurri nei playoff di qualificazione ai Mondiali, e ci sta riuscendo ancora oggi, con il suo nome finito sui taccuini dei top club di Serie A. Piace tanto al Napoli ma non solo. La concorrenza, infatti, si preannuncia serrata. E proprio per questo motivo il prezzo potrebbe salire.

È, d'altronde, uno di quei talenti da non lasciarsi scappare, da prendere prima che diventino eccessivamente costosi per le casse delle squadre italiane: a poco più di 15 milioni di euro, il classe 2007 è appetibile per molte formazioni. Due, in particolare, gli hanno messo gli occhi addosso e hanno concretamente iniziato a sondare il terreno con l'entourage: Milan e Roma. L'estate di Alajbegovic si preannuncia, dunque, già caldissima. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.