Calciomercato Napoli, spunta Robertson! Lascerà Liverpool a zero: è sfida con altri 3 club

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Con l’addio ormai certo, il futuro di Robertson diventa uno dei temi più caldi del mercato europeo. Tra i club interessati spunta anche il Napoli

Dopo l’annuncio a sorpresa legato al futuro di Mohamed Salah, un’altra colonna del Liverpool è pronta a salutare Anfield: si tratta di Andrew Robertson. Il terzino sinistro scozzese, 32 anni, lascerà il club al termine della stagione, alla scadenza del suo contratto. Una separazione nell’aria già da gennaio, ma solo rimandata di qualche mese. A ufficializzare l’addio è stato lo stesso Liverpool con una nota: "Dopo nove stagioni di enorme successo ad Anfield, il capitano della Scozia lascerà il club alla scadenza del suo contratto quest'estate". Robertson chiuderà così un ciclo straordinario iniziato nel 2017, durante il quale ha collezionato 373 presenze e contribuito in modo decisivo alla conquista di numerosi trofei, tra cui Premier League, Champions League, FA Cup e Coppe di Lega. Il club ha poi sottolineato: "Se ne andrà come una vera leggenda del Liverpool, dopo aver giocato un ruolo fondamentale nei successi degli ultimi anni nel corso delle sue 373 presenze collezionate finora. Acquistato dall'Hull City nel 2017, Robertson ha vinto due titoli di Premier League, una Champions League, la FA Cup e due Coppe di Lega, oltre alla Coppa del Mondo per Club FIFA, la Supercoppa UEFA e il Community Shield". Nonostante l’imminente addio, l’attenzione del giocatore resta sul presente, come ribadito dal comunicato: "Tuttavia, le celebrazioni per l'eredità lasciata da Robertson al Liverpool sono ufficialmente rimandate fino alla conclusione della stagione, poiché il numero 26 è totalmente concentrato sull'aiutare i Reds a chiudere l'annata 2025-26 nel miglior modo possibile".

Il Napoli si inserisce nella corsa

Con l’addio ormai certo, il futuro di Robertson diventa uno dei temi più caldi del mercato europeo. Tra i club interessati spunta anche il Napoli, che starebbe valutando seriamente l’opportunità di portare allo stadio Diego Armando Maradona un altro scozzese dopo Scott McTominay e Billy Gilmour. Secondo quanto riferito dal giornalista Paul Joyce del The Times, il club azzurro è in corsa insieme ad Atletico Madrid, Tottenham e Juventus. L’idea di ingaggiare un giocatore di grande esperienza e carisma come Robertson, peraltro a parametro zero, rappresenta un’occasione importante per rinforzare la fascia sinistra con qualità e leadership.