Ultim'ora Se parte Conte, tutto su Maresca! Tmw: è il preferito, ma ci sono altri due in lista

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Il futuro della panchina del Napoli resta un tema caldo, soprattutto in caso di separazione da Antonio Conte, che rimane un nome chiacchieratissimo in chiave Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb.com, il nome in pole per raccogliere l’eventuale eredità è quello di Enzo Maresca, tecnico che dopo l’esperienza poco incisiva al Parma ha costruito la propria credibilità in Inghilterra. In Premier League, infatti, Maresca si è messo in luce prima con il Leicester e poi con il Chelsea, tra alti e bassi: dalla vittoria della Conference League al trionfo nel Mondiale per Club, fino all’approdo agli ottavi di Champions, senza dimenticare però l’esonero arrivato a inizio anno.

La situazione Conte e le alternative a Maresca

L’idea Napoli nasce dalla volontà di dare continuità al progetto tecnico senza ridimensionare le ambizioni. Intanto, lo stesso Conte ha lasciato intendere possibili sviluppi: “Se fossi il presidente della FIGC mi prenderei in considerazione. Ma ho un altro anno di contratto, incontrerò De Laurentiis”. Su Maresca, però, resta vigile anche il Manchester City per il dopo Guardiola. In lista, come alternative, il Napoli ha anche Vincenzo Italiano del Bologna e Raffaele Palladino dell'Atalanta.