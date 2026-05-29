Allegri a Napoli avrà un giocatore che voleva al Milan. E rilancerà un acquisto

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Massimiliano Allegri conosce già in modo approfondito il Napoli che si appresta a guidare e considera la rosa competitiva e adatta alle sue idee

Massimiliano Allegri conosce già in modo approfondito il Napoli che si appresta a guidare e considera la rosa competitiva e adatta alle sue idee di gioco. Per questo motivo il nuovo allenatore non avrebbe avanzato richieste particolarmente onerose sul mercato, preferendo lavorare sulla valorizzazione dell’organico già a disposizione. La priorità resta quella di intervenire solo in alcuni ruoli chiave per completare la squadra in vista della prossima stagione. Le ultime sul Corriere della Sera oggi in edicola.

Le richieste di Allegri per il nuovo Napoli

Le strategie del club dipenderanno anche dalle possibili uscite, a partire da quella di Anguissa, destinato a lasciare Napoli al termine della stagione. In caso di cessione, la società punterà su un nuovo centrocampista per riequilibrare il reparto. Previsti inoltre l’arrivo di un esterno offensivo e di un vice Hojlund (che piaceva già in estate) per ampliare le soluzioni in attacco. Allegri, però, sarebbe intenzionato soprattutto a recuperare e rilanciare alcuni acquisti della scorsa estate che non erano riusciti a trovare continuità con Antonio Conte. Tra questi c’è in particolare Noa Lang, considerato uno dei profili più interessanti su cui costruire il nuovo progetto tecnico. L’obiettivo sarà sfruttare al meglio le qualità individuali della rosa, cercando maggiore equilibrio e continuità di rendimento nel corso della stagione.