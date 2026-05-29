Frattesi ai saluti con l'Inter: ci pensa anche Allegri per il Napoli?

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Sul giocatore restano diversi interessamenti, sia in Italia sia in Premier League. A Bergamo e Roma in particolare non mancano estimatori

Davide Frattesi secondo Tmw potrebbe lasciare Milan e l'Inter nelle prossime settimane. A favorire una possibile cessione c’è anche l’aspetto economico. Il centrocampista è stato acquistato per poco più di 32 milioni di euro e oggi il suo valore a bilancio è sceso a poco più di 12 milioni, rendendo possibile una plusvalenza già intorno ai 20 milioni.

Sul giocatore restano diversi interessamenti, sia in Italia sia in Premier League. A Bergamo e Roma in particolare non mancano estimatori, così come tra tecnici come Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini. Anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis osserva la situazione, mentre non è escluso che Massimiliano Allegri possa valutarlo come incursore per il suo progetto tecnico. Un dato resta significativo: Frattesi è stato il miglior marcatore del ciclo di Luciano Spalletti in nazionale, oggi alla Juventus.