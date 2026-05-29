Non solo Allegri: ADL stava valutando altri 5 allenatori

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Nel percorso di scelta del nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri sarebbe stato collocato sin da subito in cima alla lista delle preferenze,

Nel percorso di scelta del nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri sarebbe stato collocato sin da subito in cima alla lista delle preferenze, con Vincenzo Italiano subito alle sue spalle e una serie di altri profili a completare il quadro delle valutazioni. Aurelio De Laurentiis, presidente che tende a mantenere il controllo diretto delle decisioni strategiche pur confrontandosi con la propria dirigenza, avrebbe condotto un casting discreto ma ampio, nel quale sono stati sondati diversi nomi. Tra questi figurano anche Francesco Farioli, Roberto De Zerbi, Fabio Grosso e Daniele De Rossi, insieme ad altre opzioni valutate nel tempo.

Panchina Napoli: la scelta di De Laurentiis e la gerarchia del casting

Alla fine, secondo la ricostruzione, De Laurentiis avrebbe orientato la propria scelta senza incertezze verso Allegri, considerato il profilo più adatto per esperienza, gestione dello spogliatoio e capacità di reggere la pressione di un ambiente esigente come quello partenopeo. La decisione sarebbe maturata dopo una fase di valutazioni che ha confermato la volontà del presidente di evitare soluzioni sperimentali, privilegiando un tecnico già abituato a competere ai massimi livelli.