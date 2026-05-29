Allegri-Napoli, Tuttosport: "Vorrebbe due suoi pupilli di Juve e Milan"

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Massimiliano Allegri avrebbe già indicato alla dirigenza del Napoli due profili considerati centrali per la costruzione della nuova squadra

Massimiliano Allegri avrebbe già indicato alla dirigenza del Napoli due profili considerati centrali per la costruzione della nuova squadra: Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic. Due sue pupilli. Lo si legge su Tuttosport. Il tecnico livornese, infatti, vorrebbe ritrovare alle proprie dipendenze due giocatori che in passato hanno già incrociato il suo percorso tecnico e che, a suo avviso, garantirebbero immediata qualità ed esperienza al progetto azzurro. In particolare, il centrocampista francese rappresenterebbe una possibile priorità per la mediana, anche in relazione a un’eventuale uscita di Frank Anguissa, sul quale si registra l’interesse del Galatasaray.

Calciomercato Napoli, le mosse di Manna e l’idea Vlahovic per l’attacco

Sul fronte offensivo, il nome di Dusan Vlahovic torna con forza nei ragionamenti di mercato. L’attaccante serbo potrebbe rappresentare una soluzione di alto livello per completare il reparto avanzato del Napoli, offrendo fisicità e capacità realizzativa. Secondo quanto trapela, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del classe 2000, valutando la fattibilità dell’operazione in vista della prossima stagione. Non si tratterebbe di una pista nuova per Allegri, che in passato avrebbe già spinto per l’arrivo del centravanti anche ai tempi del Milan.