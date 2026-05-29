Fabregas era il primo nome per la panchina: la risposta al Napoli

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Dopo il “no” di Fabregas il Napoli avrebbe virato con decisione su Maurizio Sarri, considerato un profilo già conosciuto

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, il primo nome individuato dal Napoli per la panchina sarebbe stato quello di Cesc Fàbregas. Il tecnico spagnolo, indicato inizialmente come soluzione prioritaria per il dopo guida tecnica azzurra, avrebbe però declinato la proposta, scegliendo di proseguire il proprio percorso sulla panchina del Como. Un rifiuto che avrebbe inevitabilmente modificato le gerarchie interne alla dirigenza partenopea.

Dal piano Fabregas alla virata su Sarri e Allegri

Dopo il “no” di Fabregas il Napoli avrebbe virato con decisione su Maurizio Sarri, considerato un profilo già conosciuto e in grado di garantire immediata continuità tattica e identità di gioco. Dopo il no di Sarri, sarebbe poi emerso con forza il nome di Massimiliano Allegri, prossimo a diventare il tecnico degli azzurri. L'annuncio però arriverà non prima di mercoledì prossimo.