Allegri boccia Milinkovic-Savic! Romano: "Non lo considera una certezza, ne vuole un altro"

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Da qui le riflessioni avviate dal club, che starebbe prendendo in esame la posizione di Milinkovic-Savic e potrebbe provare a cederlo

Tra i temi che potrebbero animare il mercato del Napoli c'è anche quello legato alla porta. Se tradizionalmente i grandi movimenti riguardano attaccanti e centrocampisti, quest'estate potrebbe essere il ruolo del portiere a finire sotto i riflettori in casa azzurra. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto valutazioni approfondite su Vanja Milinkovic-Savic, arrivato appena un anno fa dal Torino. Il tecnico livornese, infatti, gradirebbe un profilo differente tra i pali e non considererebbe il serbo una certezza assoluta per il nuovo progetto.

Il Napoli può concretamente cambiare portiere

Da qui le riflessioni avviate dal club, che starebbe prendendo in esame diversi scenari in vista della prossima stagione. L'idea di cambiare il numero uno esiste concretamente e potrebbe dare vita a un effetto domino che coinvolgerebbe anche altri portieri del campionato. Per il momento non ci sono decisioni definitive, ma il messaggio è chiaro: con Allegri nessuna posizione è scontata, nemmeno quella di Milinkovic-Savic.