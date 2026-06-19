Portieri Napoli, tutto in ballo con Vicario e Kovar in corsa: la situazione
Il Napoli continua a valutare diverse soluzioni per la porta in vista della prossima stagione. A fare il punto è Il Mattino, che analizza le strategie del club azzurro tra conferme, possibili nuovi arrivi e ballottaggi destinati a protrarsi fino al ritiro estivo.
Tra i nomi seguiti con attenzione c'è quello di Matej Kovar, portiere della Repubblica Ceca sceso in campo ieri al Mondiale. "Uno dei prospetti più interessanti del mercato azzurro. Un profilo che piace, convince, che farebbe da spalla perfetta al portiere titolare", scrive Il Mattino. Resta però da capire chi sarà il numero uno del Napoli nella prossima stagione.
Meret-Milinkovic-Savic: futuro ancora da decifrare
La decisione finale spetterà a Massimiliano Allegri, chiamato a valutare da vicino i propri portieri durante il ritiro estivo. Alex Meret, forte della sua lunga esperienza in azzurro, e Vanja Milinkovic-Savic, seguito da tempo dal club, sarebbero destinati a contendersi il posto da titolare.
Il quotidiano sottolinea come il portiere italiano abbia davanti una nuova opportunità per rilanciarsi, mentre il futuro del serbo resta ancora tutto da definire. "Meret e Milinkovic-Savic ora dovranno giocarsi il posto", evidenzia il giornale, aggiungendo che nelle ultime ore starebbe prendendo quota anche l'ipotesi di una possibile cessione dell'estremo difensore serbo, senza che al momento vi siano certezze.
Napoli, sul tavolo resta anche il nome di Guglielmo Vicario
Il portiere della Nazionale continua a essere molto apprezzato dal Napoli, ma un eventuale investimento per strapparlo al Tottenham comporterebbe una riflessione importante sugli equilibri del reparto. Secondo Il Mattino, infatti, l'idea di affrontare l'intera stagione con due portieri di primissima fascia in competizione costante non convince pienamente il club
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