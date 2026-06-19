Lobotka non lascia, ma raddoppia! Mediaset: Napoli pronto a offrirgli il rinnovo
Tra le certezze da cui potrebbe ripartire il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri c'è Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista slovacco avrebbe già conquistato la fiducia del tecnico livornese, che lo considera una pedina fondamentale per il futuro della squadra.
Allegri spinge per la conferma di Lobotka
Nonostante il giocatore stia valutando anche l'ipotesi di una nuova esperienza, l'investitura ricevuta da Allegri potrebbe avere un peso importante nelle sue riflessioni. Lobotka è legato al Napoli da un contratto con scadenza e opzione per un'ulteriore stagione, mentre resta attiva una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.
Il Napoli ha pronto il rinnovo?
Per blindare uno dei leader del centrocampo, il club azzurro starebbe valutando anche un rinnovo con adeguamento dell'ingaggio. Un segnale di fiducia che, secondo Sportmediaset, sarebbe stato particolarmente apprezzato dal regista slovacco.
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