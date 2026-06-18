Lukaku-De Bruyne, quale futuro? Rai: questa è l'idea di Allegri

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, è arrivato il momento dell'esperto di mercato Rai Paolo Paganini, che ha cominciato da Palestra, valutato 50 mln: "Ho parlato con Angelozzi, che lo ha preso al Cagliari, ha detto che è destinato ad arrivare in alto. E' uno serio, concentrato sulla sua carriera. La vicenda Lookman insegna: l'Atalanta fissa un prezzo e tu devi pagare quella cifra, non ci sono grandi margini di trattativa, lo abbiamo visto con Lookman. Attenzione a Sarri, che ha sempre stimato Palestra".

Napoli, sarà un nuovo Lukaku con Allegri?

"Allegri se lo vorrebbe tenere stretto, è il centravanti mancato al Milan quest'anno. E anche De Bruyne, se fosse per Allegri, che sa gestire spogliatoi importanti. Credo che lui punti alla conferma di questi due, anche perché sono di livello. E poi il Napoli sarà di nuovo impegnato in Champions, servono giocatori di personalità ed esperienza".