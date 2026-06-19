Molina-Napoli, Manna si è mosso con la spinta di Allegri: c'è una concorrente in Serie A
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Il Napoli è interessato a Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, attualmente impegnato ai Mondiali con l'Argentina. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport: "Nahuel Molina è l'ultima tentazione in casa Napoli: Manna si è mosso, spinto da Allegri che già lo voleva ai tempi della Juventus.
Ma nella chiacchierata esplorativa, il ds azzurro ha scoperto che sull'argentino si è mossa ultimamente anche la Roma. E gli sarà scappato un sorriso, visto che la stessa scesa è già successa nelle scorse settimane per Dodo".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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