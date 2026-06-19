Molina-Napoli, Manna si è mosso con la spinta di Allegri: c'è una concorrente in Serie A

vedi letture

Il Napoli è interessato a Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, attualmente impegnato ai Mondiali con l'Argentina. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport: "Nahuel Molina è l'ultima tentazione in casa Napoli: Manna si è mosso, spinto da Allegri che già lo voleva ai tempi della Juventus.

Ma nella chiacchierata esplorativa, il ds azzurro ha scoperto che sull'argentino si è mossa ultimamente anche la Roma. E gli sarà scappato un sorriso, visto che la stessa scesa è già successa nelle scorse settimane per Dodo".