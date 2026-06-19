Vicario vuole tornare in Serie A e il Napoli è interessato: in svendita al Tottenham?
Tra i nomi monitorati dal Napoli per la porta c'è anche quello di Guglielmo Vicario. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il portiere del Tottenham sarebbe stato proposto sia al club azzurro che alla Juventus in vista della prossima stagione. L'estremo difensore italiano non rientrerebbe più nei piani del nuovo tecnico degli Spurs, che avrebbe individuato in Kinsky il titolare del futuro. Da qui la possibilità concreta di un ritorno in Serie A, soluzione gradita allo stesso Vicario.
Napoli, rivoluzione tra i pali?
Molto dipenderà però dalle decisioni del Napoli sui portieri attualmente in rosa. Vanja Milinkovic-Savic, ad esempio, secondo l'esperto di mercato sarebbe stato bocciato da Massimiliano Allegri. In particolare resta da chiarire la situazione di Alex Meret: in caso di addio, oltre a Vicario, sul taccuino di Giovanni Manna ci sarebbe anche Matej Kovar del PSV Eindhoven.
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