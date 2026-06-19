Olivera mette in dubbio il futuro al Napoli: non ha gradito il poco impiego di quest'anno

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Futuro Olivera? Molto dipenderà dalle valutazioni di Allegri, che nelle prossime settimane definirà chi farà parte del nuovo progetto tecnico.

Mathias Olivera è uno dei tanti nomi il cui futuro al Napoli non è affatto scontato. Proprio l'uruguaiano rappresenta una situazione da monitorare. Secondo il quotidiano, il laterale non avrebbe gradito la gestione tecnica dell'ultima stagione e avrebbe chiesto maggiori garanzie sul proprio impiego.

Futuro Olivera, deciderà Allegri

Molto dipenderà dalle valutazioni di Allegri, che nelle prossime settimane definirà chi farà parte del nuovo progetto tecnico e chi, invece, potrà essere sacrificato per finanziare il mercato in entrata. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.