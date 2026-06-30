Allegri-Milan, stipendio di giugno e nessuna buonuscita: niente Napoli per due collaboratori
Massimiliano Allegri è pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riferito da Daniele Longo, corrispondente del Milan per Radio Sportiva, il tecnico livornese ha percepito regolarmente lo stipendio relativo al mese di giugno, ma ha scelto di rinunciare alla buonuscita pur di chiudere il rapporto con il club rossonero e poter firmare già nella mattinata odierna il contratto con la società di Aurelio De Laurentiis.
Lo staff cambia: Trombetta e Dolcetti non seguiranno Allegri al Napoli
Oltre alla definizione dell'accordo tra Allegri e il Napoli, emergono anche novità riguardo allo staff tecnico. Sempre secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo X, Maurizio Trombetta e Aldo Dolcetti non faranno parte della nuova esperienza dell'allenatore in azzurro. Il nuovo corso del Napoli prenderà quindi il via con uno staff parzialmente rinnovato rispetto a quello che ha accompagnato Allegri nella sua esperienza al Milan.
Allegri ha incassato il mese di giugno ma ha rinunciato alla buonuscita dal Milan per firmare stamattina con il Napoli. Maurizio Trombetta e Aldo Dolcetti non seguono Max a Napoli. Dopo @andreasereni90— Daniele Longo (@86_longo) June 30, 2026
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