Calciomercato Napoli, si lavora per i rinnovi di McTominay e Vergara: le cifre

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Napoli, rinnovi per McTominay e Vergara: per il napoletano respinta un'offerta da 25 milioni del Tottenham.

Il Napoli continua a lavorare su più fronti tra mercato e rinnovi. Secondo quanto riferito da Radio Marte, Antonio Vergara resta uno dei giovani più richiesti della rosa azzurra. Dopo un sondaggio dell'Atalanta, sarebbe arrivata un'offerta da 25 milioni di euro da parte del Tottenham, club che considera il classe 2003 un profilo ideale per il sistema di gioco di Roberto De Zerbi grazie alla sua capacità di ricoprire diversi ruoli offensivi. Nonostante l'interesse inglese, il Napoli avrebbe deciso di respingere la proposta, confermando la volontà di puntare sul talento cresciuto in casa.

McTominay verso il rinnovo, il Napoli blinda anche Vergara

Oltre alle strategie di mercato, il club azzurro si muove anche sul fronte dei rinnovi. Sempre secondo Radio Marte, il Napoli avrebbe avviato i contatti con l'entourage di Scott McTominay per prolungare il contratto fino al 2030, sulla base di un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, dopo che non sono arrivate offerte dal Real Madrid. Parallelamente, anche Vergara sarebbe vicino a un nuovo accordo fino al 2032: il suo attuale stipendio, pari a circa 300 mila euro annui, potrebbe essere ritoccato fino a 2 milioni di euro netti a stagione, a conferma della fiducia che la società ripone nel suo futuro.