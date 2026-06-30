L'ha spuntata il Milan: Allegri ha rinunciato alla buonuscita

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Allegri rescinde col Milan senza buonuscita: il Napoli attende l'annuncio ufficiale di luglio.

Si è concluso il lungo confronto tra Massimiliano Allegri e il Milan per la risoluzione del contratto. Secondo quanto riportato sia dal Corriere della Sera sia da la Repubblica, il tecnico livornese ha rinunciato alla buonuscita, consentendo così di chiudere definitivamente il rapporto con il club rossonero. Il Corriere della Sera sottolinea che da oggi Allegri potrà firmare con il Napoli, mentre la Repubblica evidenzia come la rescissione rappresenti anche un beneficio per i conti del Milan, che dovrà corrispondere soltanto l'ultimo stipendio di giugno al tecnico e ai membri dello staff che lasceranno il club.

Napoli pronto ad accogliere Allegri: manca solo l'annuncio ufficiale

La rinuncia alla buonuscita spiana definitivamente la strada all'approdo di Allegri sulla panchina del Napoli, dove lo attende un contratto triennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Secondo Repubblica, il tecnico è determinato a rilanciarsi dopo l'ultima esperienza al Milan, ritenendo che i risultati siano stati condizionati anche da dinamiche interne, tra cui il rapporto con Zlatan Ibrahimovic e la scarsa vicinanza della società. Il pagamento dello stipendio relativo al mese di giugno spiega inoltre perché l'allenatore non abbia potuto firmare prima con il Napoli e perché l'annuncio ufficiale slitterà ai primi giorni di luglio, quando si concluderà formalmente il suo rapporto di lavoro con il Milan.