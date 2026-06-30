Vice Hojlund, Manna ha individuato un attaccante americano: i dettagli

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Napoli, cessioni decisive: dopo Lukaku e Lucca assalto a Pepi del PSV.

Il Napoli continua a pianificare le prossime mosse di mercato, con particolare attenzione al reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Radio Marte, la priorità del club azzurro sarebbe quella di alleggerire l'attacco attraverso le cessioni di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca. Soltanto dopo aver completato entrambe le operazioni in uscita, la dirigenza guidata da Giovanni Manna sarebbe pronta a investire con decisione su un nuovo centravanti.

Pepi è il primo obiettivo, la Lazio pensa a Lucca ma separa il caso Gila

Il profilo individuato dal Napoli per guidare l'attacco del futuro sarebbe Ricardo Pepi, attaccante statunitense classe 2003 del PSV Eindhoven. L'operazione potrebbe decollare con un'offerta da circa 30 milioni di euro, dopo una stagione nella quale il centravanti ha realizzato 19 gol complessivi tra Eredivisie e Champions League. Sul fronte uscite, la Lazio sarebbe interessata a Lorenzo Lucca, ma il presidente Claudio Lotito vorrebbe mantenere separata questa trattativa da quella che riguarda Mario Gila, con l'obiettivo di monetizzare la cessione del difensore senza inserire contropartite tecniche.