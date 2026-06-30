Juventus, anche Milinkovic-Savic nel mirino: una qualità lo rende utile per Spalletti

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Juventus, Vanja Milinkovic-Savic alternativa a Martinez: il Napoli pensa già al sostituto Vicario.

La Juventus continua a lavorare per individuare il nuovo portiere in vista della prossima stagione. Il primo nome sulla lista resta quello di Emiliano Martinez, ma la trattativa con l'Aston Villa è tutt'altro che semplice. Il club inglese, infatti, continua a chiedere 10 milioni di euro per lasciar partire l'estremo difensore argentino, una valutazione che al momento non soddisfa pienamente la dirigenza bianconera.

Spunta Vanja Milinkovic-Savic: possibile addio al Napoli dopo una sola stagione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe valutando anche alternative a Martinez e tra queste c'è Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo sarebbe destinato a lasciare il Napoli dopo appena un anno e il club azzurro starebbe già valutando Guglielmo Vicario come possibile sostituto. L'ex Torino piace per la sua forte personalità, per le qualità di pararigori e per l'abilità nel gioco con i piedi, caratteristica ritenuta fondamentale nel sistema di gioco di Luciano Spalletti.