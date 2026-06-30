Allegri-Napoli, annuncio imminente: il possibile giorno della presentazione
Massimiliano Allegri è ormai a un passo dal diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. L'intesa è stata definita, resta soltanto da completare l'iter formale legato ai tempi e alle modalità comunicative previste dal club. L'annuncio ufficiale sarebbe quindi atteso nelle prossime ore, dando così il via alla nuova era tecnica sulla panchina azzurra.
Presentazione a Napoli tra il 14 e il 16 luglio
Per la presentazione del nuovo allenatore non è previsto alcun evento durante il ritiro estivo. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal" e confermato dal direttore dell'emittente Valter De Maggio, Allegri verrà presentato direttamente in città. La conferenza stampa dovrebbe svolgersi in una finestra compresa tra il 14 e il 16 luglio, segnando il primo appuntamento ufficiale del tecnico con stampa e tifosi.
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