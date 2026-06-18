Allegri ha già scelto: chi sono i 7 giocatori incedibili del Napoli

vedi letture

Calciomercato Napoli, chi sono i 7 incedibili per Allegri? Svelata la lista con il lavoro del ds Manna tra acquisti, cessioni e giocatori da blindare

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il nuovo corso tecnico del Napoli guidato da Massimiliano Allegri avrebbe già preso forma almeno nelle linee guida di mercato. L’idea alla base del progetto non prevede rivoluzioni, ma continuità e valorizzazione dell’attuale gruppo, con una chiara distinzione tra giocatori considerati centrali e altri destinati a valutazioni più approfondite.

Chi sono gli incedibili di Allegri per il Napoli

In questo contesto sarebbe già stata abbozzata una lista di calciatori ritenuti incedibili, individuati come pilastri del nuovo ciclo: il capitano Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno, Scott McTominay, Matteo Politano, Rasmus Højlund e Alisson Santos. Da questo gruppo definito come “Magnifici 7” dovrebbe ripartire la struttura portante della squadra, attorno a cui costruire stabilità e competitività.