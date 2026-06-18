Gila-Napoli, da Roma frenano: "La Lazio alza un muro e non lo cede"
La Lazio avrebbe deciso di alzare un vero e proprio muro attorno a Mario Gila, difensore centrale considerato parte integrante del progetto tecnico. Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi, il club biancoceleste avrebbe infatti respinto un primo sondaggio arrivato dal Napoli, interessato a rinforzare il proprio reparto arretrato con il giocatore spagnolo. La posizione della dirigenza laziale appare al momento piuttosto netta: Gila non è sul mercato e non rientra tra i profili sacrificabili nella sessione in corso.
Gila, il Napoli respinto dalla Lazio
Lo scenario, dunque, sembra delinearsi con una certa chiarezza: la permanenza di Gila alla Lazio rappresenta al momento l’ipotesi più concreta. Il difensore, arrivato per crescere gradualmente nel progetto tecnico, ha trovato spazio e fiducia nello staff, motivo per cui la società non intende privarsene nella fase attuale della stagione. Anche il Napoli, dal canto suo, dovrà eventualmente rivedere i propri piani per il reparto arretrato, orientandosi su altri profili.
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