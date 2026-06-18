Lukaku in bilico: con lui altri 7 in dubbio con l'arrivo di Allegri al Napoli

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Lukaku e altri sette giocatori del Napoli sono in bilico per il futuro. Valutazioni in corso del ds Manna e di Allegri sul calciomercato

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il nuovo corso tecnico del Napoli guidato da Massimiliano Allegri avrebbe già preso forma almeno nelle linee guida di mercato. L’idea alla base del progetto non prevede rivoluzioni, ma continuità e valorizzazione dell’attuale gruppo, con una chiara distinzione tra giocatori considerati centrali e altri destinati a valutazioni più approfondite.

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Accanto ai punti fermi, il progetto del Napoli prevede anche un’ampia area di valutazione che riguarda diversi elementi della rosa. Tra questi figurano i portieri Alex Meret e Vanja Milinković-Savić, oltre a Mathías Olivera, Stanislav Lobotka, Antonio Vergara, André-Frank Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Si tratta di otto profili su cui la dirigenza e lo staff tecnico stanno effettuando valutazioni approfondite.