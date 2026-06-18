Presentazione Allegri al Napoli: ci sarà con ADL di rientro dall'America

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Max Allegri al Napoi, ci siamo. Secondo Il Roma, la definizione dell’accordo sarebbe ormai imminente e la fumata bianca potrebbe arrivare tra oggi e domani. Dopo l’ufficializzazione dell’ingaggio di Amorim da parte del Milan, il club rossonero dovrà completare le procedure per liberare l’allenatore livornese da ogni vincolo.

Napoli, De Laurentiis accelera per Allegri

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbe spingendo per chiudere definitivamente l’operazione e dare il benvenuto al tecnico emiliano. L’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto da tempo e il contratto risulterebbe già pronto in ogni sua parte, in attesa soltanto della firma ufficiale. L’ultimo passaggio necessario riguarda quindi la formalizzazione, che potrà avvenire non appena il patron farà ritorno dagli Stati Uniti. Una volta rientrato, De Laurentiis dovrebbe affiancare Allegri nella presentazione alla stampa, sancendo così l’inizio della nuova avventura sulla panchina azzurra.