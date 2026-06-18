Gila-Napoli, da Roma chiariscono: "Accordo vale poco, senza ok di Lotito non parte"
La trattativa tra Napoli e Mario Gila non può ancora essere considerata chiusa, anzi. Il difensore, infatti, ha ancora un anno di contratto con la Lazio, che non sembra intenzionata a lasciarlo partire senza condizioni economiche precise. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club biancoceleste valuta il cartellino del centrale spagnolo circa 30 milioni di euro, oppure una cifra vicina ai 25 milioni più bonus facilmente raggiungibili. Una richiesta che al momento complica i margini di manovra del Napoli.
Gila, nodo valutazioni e intrecci di mercato tra Napoli e Lazio
A rendere più complesso lo scenario è anche il tema delle possibili contropartite, che non sembrano trovare un vero punto d’incontro tra le parti. Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, gradirebbe infatti profili come Lorenzo Lucca, ma l’ingaggio da circa 2,2 milioni netti rappresenta un ostacolo non secondario per l’operazione. Tra le alternative considerate non dispiacerebbe neppure Rafa Marín.
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