Rinnovo McTominay, tutto rinviato a fine Mondiale. Club esclude un caso Kvaratskhelia-bis
Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di Scott McTominay, considerato uno dei pilastri del progetto tecnico, anche se la trattativa per il rinnovo del contratto non è ancora arrivata alla tanto attesa fumata bianca. La società azzurra e l’entourage del giocatore hanno scelto di rimandare ogni confronto alla conclusione dei prossimi impegni internazionali, con particolare riferimento ai Mondiali americani. L’ex MVP della stagione dello scudetto resta un punto fermo anche per il club, che invita alla calma e alla continuità, con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe raccomandato di non distrarre il giocatore durante la competizione.
McTominay, rinnovo in stand-by e il Napoli sereno sul mercato
Sul fronte mercato, nonostante le voci che lo accostano a un possibile interesse del Real Madrid, la dirigenza del Napoli non mostra segnali di preoccupazione e ritiene altamente improbabile una sua partenza. Il club azzurro esclude infatti scenari simili a quello già vissuto con Khvicha Kvaratskhelia, considerato un caso isolato e non replicabile nell’attuale gestione. Lo si legge su Repubblica oggi in edicola.
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