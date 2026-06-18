Rinnovo McTominay, tutto rinviato a fine Mondiale. Club esclude un caso Kvaratskhelia-bis

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Oggi alle 11:50 Calciomercato Napoli di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Scott McTominay ora è impegnato al Mondiale con la Scozia. Per il Napoli è incedibile e presto si tornerà a parlare di rinnovo di contratto