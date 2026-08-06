Allegri voleva Lukaku alla Juve. Ora non lo incrocerà neppure al Napoli

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Romelu Lukaku resta al centro delle dinamiche di mercato del Napoli. L'attaccante belga sta usufruendo di alcuni giorni di permesso extra e non è presente nel ritiro della squadra. Una situazione che conferma la sua posizione in uscita: il centravanti è infatti nella lista dei possibili partenti e, salvo clamorosi cambiamenti di scenario, non avrà modo di incontrare Massimiliano Allegri, l'allenatore che lo aveva già indicato come obiettivo ai tempi della Juventus.

Lukaku verso l'addio al Napoli

Per il club azzurro, dunque, il futuro di Lukaku sembra ormai lontano da Napoli. La società è al lavoro per trovare una soluzione che permetta di definire la cessione dell'attaccante, arrivato nell'estate scorsa ma ora considerato fuori dai piani tecnici e progettuali del nuovo corso. Il mercato resta in attesa di un'accelerata decisiva, con il belga pronto a valutare la prossima destinazione.