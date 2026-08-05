Rafa Marin verso l'addio, Schira: "Due club esteri interessati"

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Rafa Marin può lasciare il Napoli: due club stranieri seguono il difensore spagnolo.

Il futuro di Rafa Marin potrebbe essere lontano da Napoli. Il difensore centrale spagnolo, arrivato in azzurro con grandi aspettative, sarebbe sempre più vicino alla cessione in questa sessione di mercato. La società partenopea continua a lavorare sulle uscite per sfoltire la rosa e liberare spazio ai prossimi innesti richiesti da Massimiliano Allegri.

Schira: "Due club stranieri hanno già mostrato interesse"

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che sul proprio account X ha scritto: "Rafa Marin si sta avvicinando all'addio al Napoli. Due club stranieri hanno già mostrato interesse per il difensore centrale spagnolo." Al momento non sono stati resi noti i nomi delle società interessate, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per definire il futuro del centrale iberico.