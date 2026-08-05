Scotto: "Nome nuovo in porta. Sarà l'erede di Meret? Può essere un affare"

Scotto: "Nome nuovo in porta. Sarà l'erede di Meret? Può essere un affare"
Oggi alle 23:00Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, esperto di mercato, sul suo canale Youtube aggiorna la situazione relativa ai movimenti di mercato del Napoli: "Si cerca un altro portiere, il nome è Atubolu, tedesco di origini nigeriane, gioca nel Friburgo, ha 24 anni, è un nome già uscito. Al Napoli piace, lo vede come possibile erede di Meret che è in scadenza tra un anno. Da capire quando il Napoli vorrà prenderlo. L'idea è quella di cedere Milinkovic e poi prendere un secondo che si alterni con Meret che sarà poi il titolare con Allegri. Ma questo vice poi potrebbe prendere il posto di Meret a meno che non ci sarà il rinnovo. Anche Atubolu è in scadenza di contratto e quindi il Napoli ritiene di fare un affare pagandolo poco.

Zeballos? Mi fa ridere chi parla di giocatore prenotato perché si prenotano i ristoranti mentre i giocatori si acquistano firmando i contratti. Il Napoli lo vuole gratis a gennaio o proverà a prenderlo subito cedendo un esterno tra Lang e Neres, ma intanto deve sperare che nessuno si svegli per andarlo a cercare. E allora occhio al Celta Vigo che affronterà sabato in amichevole. Gli spagnoli seguono Zeballos che dunque il Napoli rischia di perdere". 