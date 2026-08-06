Atubolu per la porta: interesse concreto, ma Napoli bloccato per ora

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Il Napoli monitora il mercato dei portieri e ha acceso i riflettori su Noah Atubolu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato i primi contatti con l'entourage del portiere del Friburgo, il cui contratto con il club tedesco scadrà tra un anno. La società ha aperto alla possibilità di una cessione e ha fissato il prezzo del cartellino intorno ai 15 milioni di euro. Al momento, però, non ci sarebbero ancora le condizioni per arrivare alla chiusura dell'operazione.

Atubolu in attesa: prima serve la cessione di Milinkovic-Savic

L'interesse del Napoli per il classe 2002 è concreto, ma la trattativa resta momentaneamente bloccata. Il motivo è legato alla situazione di Vanja Milinkovic-Savic: finché il portiere serbo non verrà ceduto, il club azzurro non potrà affondare il colpo per un nuovo estremo difensore da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Sul futuro di Milinkovic-Savic si sono susseguite diverse indiscrezioni, tra cui l'ipotesi di uno scambio con il Tottenham che avrebbe coinvolto Guglielmo Vicario, oltre al recente interesse della Juventus. La cessione dell'attuale portiere resta quindi il passaggio decisivo per sbloccare il mercato in entrata del Napoli.