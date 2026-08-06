Badiashile spinge il Chelsea ad accettare offerta Napoli: tutte le cifre

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Ultime calciomercato Napoli, Badiashile vuole che il Chelsea accetti l'offerta del ds Manna. Allegri aspetta il suo difensore

Il Napoli accelera per Benoît Badiashile e cresce l'ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, filtra fiducia da tutte le parti coinvolte nella trattativa tra il club azzurro e il Chelsea. A spingere verso la fumata bianca è soprattutto la volontà del difensore francese, deciso a trasferirsi in Italia per rilanciarsi dopo una stagione complicata con i Blues. Il centrale avrebbe individuato nel Napoli la destinazione ideale per ripartire e avrebbe già manifestato la propria disponibilità a vestire la maglia azzurra.

Accordo vicino, resta da limare la distanza con il Chelsea

L'intesa tra il Napoli e Badiashile sarebbe ormai definita: sul tavolo un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Le società stanno invece lavorando sulla formula del trasferimento, con gli azzurri che puntano a un prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea valuta il cartellino del difensore circa 18 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe chiudere l'operazione intorno ai 15 milioni. Una distanza ritenuta colmabile anche alla luce di due fattori: la necessità del club inglese di monetizzare alcune cessioni e la chiara volontà del giocatore di approdare alla corte di Massimiliano Allegri. Proprio la determinazione di Badiashile potrebbe rivelarsi decisiva per arrivare alla definizione dell'affare nei prossimi giorni.