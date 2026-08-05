Napoli-Badiashile, principio d'accordo fino al 2031: cifre e dettagli

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Schira: Badiashile ha un'intesa con il Napoli, resta da chiudere col Chelsea.

Il Napoli è sempre più vicino a Benoît Badiashile. Dopo gli aggiornamenti delle ultime ore sulla trattativa con il Chelsea, arrivano ulteriori conferme anche sul fronte dell'intesa con il difensore francese, che avrebbe già raggiunto un accordo di principio con il club azzurro in vista del trasferimento.

Schira: "Contratto fino al 2031, colloqui positivi con il Chelsea"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha scritto sul proprio account X: "Accordo di principio tra Benoit Badiashile e il Napoli per un contratto fino al 2031 (un anno in prestito + 4 anni) con uno stipendio di 2,8mln all'anno. I colloqui stanno procedendo bene tra Napoli e Chelsea per un prestito con opzione di acquisto". L'operazione, dunque, prosegue su un doppio binario: da una parte l'intesa già raggiunta con il giocatore, dall'altra i contatti tra Napoli e Chelsea per definire la formula del trasferimento. L'obiettivo del club azzurro è chiudere l'affare nei prossimi giorni e consegnare Badiashile a Massimiliano Allegri.