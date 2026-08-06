Dove va Lukaku? Mls pista fredda: vuole restare in Europa, ADL fa il prezzo

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Calciomercato Napoli, le ultime su Lukaku. Ormai addio certo per l'ex Chelsea con Manna che lavora ad una nuova squadra con l'agente Pastorello

Romelu Lukaku è sempre più vicino a salutare il Napoli. L'attaccante belga lascerà il club azzurro non appena il direttore sportivo Giovanni Manna e il suo entourage riusciranno a trasformare i contatti avviati nelle ultime settimane in una trattativa concreta. Tra le possibili destinazioni prende quota la Major League Soccer, dove diverse franchigie hanno manifestato interesse. Nel corso dell'estate, la proposta più concreta era arrivata dalla Turchia, con il Trabzonspor pronto a puntare su di lui. Tuttavia, l'ex Chelsea non ha mai mostrato particolare entusiasmo per questa soluzione e, alla fine, il club turco ha deciso di virare su Momo Salah.

Futuro ancora da definire: tra Mls, Europa e Arabia Saudita

Dopo il buon rendimento al Mondiale, anche alcuni club statunitensi hanno iniziato a muoversi per raccogliere informazioni sul centravanti. L'Atlanta United è stato il primo a farsi avanti, ma la pista si è progressivamente raffreddata, mentre altre società della Mls continuano a monitorare la situazione. Il Napoli valuta Lukaku tra i 10 e i 12 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto ai 30 milioni investiti nell'estate del 2024 per acquistarlo dal Chelsea. I Blues, inoltre, conservano il 40% dell'eventuale futura rivendita. Sullo sfondo resta l'interesse dell'Arabia Saudita, ma nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più consistenza l'ipotesi di una permanenza in Europa, destinazione che al momento appare la più gradita al giocatore, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.