Futuro Lukaku, Modugno: "Spunta anche pista francese"

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Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato di mercato in chiave Napoli in diretta tv: "Lukaku da convocazione ieri avrebbe avuto ancora il tempo di presentarsi in ritiro, ma da quello che ci arrivava, Big Rom qui non si sarebbe visto comunque. Il Napoli però precisa che il giocatore beneficia di qualche giorno di permesso. Poi è chiaro che ci sono prospettive differenti e, nel caso, anche questioni personali. Però queste sono le ore del mercato.

C'è qualcosa di vivo e concreto, forse. C'è qualche club interessato, ma non è l'Atlanta in pole per il belga. Per esempio c'era il Monaco, quindi il Trabzonspor che però non ha suscitato in Lukaku grande interesse".