Ambrosino cambia agente: l'attaccante azzurro si affida a Mario Giuffredi

TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Giuseppe Ambrosino cambia procuratore. L'attaccante classe 2003 ha deciso di affidarsi a un agente molto vicino alle questioni di casa Napoli, ossia Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Luca Marianucci.

Ad annunciarlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "L'attaccante Giuseppe Ambrosino ha scelto Mario Giuffredi come nuovo procuratore", si legge sul profilo X del collega.