Nome nuovo a centrocampo: il Napoli sfida le big inglesi per un gioiellino dell'Olympiacos

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista in vista del mercato di gennaio e ora spunta un nome nuovo: Christos Mouzakitis, classe 2005 dell'Olympiacos. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira:

"Diversi club di Premier League (Arsenal, Nottingham Forest, Manchester United e Aston Villa Je Napoli hanno mostrato interesse il giovane talento Christos Mouzakitis (nato nel 2005) dell'Olympiacos. Il club greco chiede 30 milioni per venderlo e i club inglesi sono in testa alla corsa".