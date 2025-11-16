Non solo Mainoo e Atta, Il Mattino: spunta anche McKennie per il centrocampo
Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Atalanta con l’obiettivo di tornare alla vittoria, ma allo stesso tempo è e prese con diversi infortuni pesanti. A centrocampo la situazione è particolarmente critica: Anguissa rientrerà a fine gennaio e De Bruyne a febbraio, due assenze che pesano nello scacchiere di Conte. Per questo tornano attuali le voci di mercato in vista di gennaio.
Il Mattino rilancia il nome di Kobbie Mainoo, ma lo United chiede almeno 40 milioni, cifra che assorbirebbe quasi tutto il budget a disposizione. Più accessibile la rivelazione dell’Udinese Arthur Atta, valutato circa 20 milioni. Nella lista degli azzurri figurano anche Lorenzo Pellegrini (in scadenza con la Roma), Morten Frendrup del Genoa e Weston McKennie, il cui futuro alla Juventus è oggetto di valutazioni da parte di Luciano Spalletti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
