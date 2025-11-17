Sohm, l'intermediario svela: "Il Napoli lo voleva in estate. Se chiamasse ora..."

Antonino Imborgia, intermediario che ha curato il trasferimento di Simon Sohm in estate, è tornato a parlare della trattativa ai microfoni di Stile TV, sottolineando un retroscena legato al Napoli: "Quando mi chiamò, l'operazione tra Fiorentina e Parma era chiusa, mancava solo la firma del giocatore. Il club partenopeo si è mosso quando c'era la possibilità di far uscire Raspadori, per cui vengo chiamato quando serviva".

Come mai dunque non se ne è fatto niente?

"lo sono una persona seria e non abbiamo neanche iniziato a parlare. Anche perché Raspadori non era ancora uscito e quindi si perdeva troppo tempo. Non credo affatto che la Fiorentina se ne privi, poi è chiaro che se il Napoli alzerà il telefono e chiamerà, lo ascolteremo, ma credo proprio che a oggi l'operazione non sia percorribile".