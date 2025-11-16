Il Napoli cerca gli Under, CdS: due i nomi per il ruolo di vice-Di Lorenzo
Il Napoli è alla ricerca dei rinforzi giusti per il mercato di gennaio. Ad Antonio Conte servirà sicuramente un altro centrocampista, ma anche un terzino destro che possa far tirare il fiato a Giovanni Di Lorenzo. Ma c'è il discorso liste da tenere in considerazione e infatti il club azzurro guarda a due Under. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:
"Un centrocampista ma, volendo, anche un terzino destro. In sintesi, i ruoli che il Napoli voleva ricoprire a fine estate salvo poi, dopo l’infortunio di Lukaku, concentrarsi solo sull’investimento Hojlund. Ma ora Juanlu Sanchez del Siviglia può tornare d’attualità e, volendo, c’è spazio anche per il nuovo, per Nelson Norton-Cuffy del Genoa, già protagonista quest’anno al Maradona. Sono due Under entrambi".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro