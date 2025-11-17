Conferme sul nome nuovo a centrocampo: piace un talento greco da 30 milioni

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista in vista del mercato di gennaio e ora spunta un nome nuovo: Christos Mouzakitis, classe 2005 dell'Olympiacos. A confermarlo anche l'esperto di mercato Ekrem Konur:

"Christos Mouzakitis sta attirando top club. Arsenal, Aston Villa e Manchester United in pole. Anche Napoli, Milan e Brighton sono interessati. La cifra richiesta è 30 milioni".