Anguissa lascia il Napoli? Ha disdetto il contratto dell'abitazione e comunicato a Manna

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L'avventura di Frank Anguissa al Napoli sarebbe ormai giunta ai titoli di coda.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, l'avventura di Frank Anguissa al Napoli sarebbe ormai giunta ai titoli di coda. Il centrocampista camerunese, protagonista dei due scudetti conquistati dagli azzurri negli ultimi anni, avrebbe infatti deciso di lasciare il club dopo cinque stagioni, sciogliendo definitivamente i dubbi sul proprio futuro. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, il giocatore avrebbe già compiuto diversi passi che lascerebbero intendere un addio imminente. Sempre secondo Il Roma, Anguissa avrebbe disdetto l'abitazione in cui vive a Napoli, comunicando inoltre alla propria collaboratrice domestica la conclusione del rapporto di lavoro. Una decisione che sarebbe stata già condivisa anche con il direttore sportivo Giovanni Manna.

Napoli, Anguissa verso l'addio: ha già comunicato la decisione al club

L'eventuale cessione del centrocampista consentirebbe al Napoli di incassare una cifra significativa da reinvestire sul mercato per individuare il suo sostituto. Tra i profili seguiti dal club vengono indicati Adrien Rabiot, centrocampista particolarmente apprezzato da Massimiliano Allegri, Richard Ríos del Benfica e Cher Ndour della Fiorentina. Per quanto riguarda la destinazione futura del camerunese, la pista turca appare al momento la più concreta. In particolare, sulle sue tracce ci sarebbero il Galatasaray, dove potrebbe ritrovare Victor Osimhen, e il Besiktas, club che secondo il quotidiano starebbe valutando il suo profilo per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.