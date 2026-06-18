Dodô, la Roma spinge: è in vantaggio sul Napoli che è concentrato sull’affare Gila
La Roma non ha intenzione di mollare la pista che porta a Dodô, esterno brasiliano della Fiorentina individuato come profilo ideale per rinforzare le corsie a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il club giallorosso sta lavorando per trovare un’intesa con la società viola, che al momento valuta il giocatore circa 18 milioni di euro, anche se una possibile chiusura potrebbe arrivare su una cifra leggermente inferiore, attorno ai 12-13 milioni più bonus.
La posizione del Napoli
Sull’esterno brasiliano, nelle scorse settimane, si era registrato anche l’interesse del Napoli. Tuttavia - riferisce Sky - questa pista si è progressivamente raffreddata, complice il cambio di priorità della dirigenza azzurra in questa fase iniziale del mercato. Il club partenopeo, infatti, sta concentrando le proprie energie su altre operazioni, in particolare sulla trattativa per Mario Gila, considerato al momento uno degli obiettivi principali per rinforzare la rosa.
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