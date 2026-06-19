Non solo Dodo: la Roma sfida il Napoli su un altro obiettivo di Allegri

vedi letture

Il nome finito al centro dell'attenzione è quello di Nahuel Molina, esterno argentino dell'Atlético Madrid che piace particolarmente al Napoli.

Sfida di mercato tra Napoli e Roma per rinforzare la corsia destra. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i due club avrebbero messo nel mirino lo stesso obiettivo, dando vita a un nuovo duello a distanza tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.

Il nome finito al centro dell'attenzione è quello di Nahuel Molina, esterno argentino dell'Atlético Madrid che piace particolarmente al Napoli. Il quotidiano spiega che il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe già mosso per raccogliere informazioni sul giocatore, da tempo apprezzato anche da Allegri.

Molina è una richiesta di Allegri per il Napoli

"Nahuel Molina è l'ultima tentazione in casa Napoli: Manna si è mosso, spinto da Allegri che già lo voleva ai tempi della Juventus", scrive la Gazzetta dello Sport. Tuttavia, gli azzurri non sarebbero gli unici a seguire l'ex Udinese.

Secondo il quotidiano, infatti, anche la Roma avrebbe intensificato i contatti per il laterale argentino: "Nella chiacchierata esplorativa, il ds azzurro ha scoperto che sull'argentino si è mossa ultimamente anche la Roma". Una situazione che ricorda quanto accaduto nelle scorse settimane per Dodo, altro esterno seguito da entrambe le società.